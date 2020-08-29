В Хабаровске продолжаются стихийные шествия в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала

В конце пешеходной колонны двигались несколько автомобилей Фото: Ксения ТУРТЫГИНА

По официальной информации, предоставленной мэрией Хабаровска, активность стихийных шествий опять снижается.

- Несанкционированная акция смогла собрать лишь 1200 человек. Состоялось и шествие по центральным улицам города. Люди по-прежнему предъявляют требования провести суд в регионе, а также сделать процесс открытым, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Пешеходная колонна затруднила автомобильное движение, однако за время стихийных шествий (а они, напомним, начались 11 июля, после того как двумя днями ранее Сергей Фургал был задержан по обвинению в организации заказных убийств) автомобилисты города, похоже, уже стали делать в своих планах поправку на акции. Тяжелее общественному транспорту, у которого строго определен маршрут и график.

В конце пешеходной колонны двигался «фургаломобиль 2.0» - его предшественник по требованию ГИБДД некоторое время находился на арест-площадке. Впоследствии владельца принудили вернуть автомобиль к «заводским установкам».

В мэрии Хабаровска напомнили, что акции несанкционированы и участие в них - правонарушение. В общей сложности составлен 161 протокол на участников стихийных шествий, судом рассмотрены 142 материала, были арестованы 19 человек.