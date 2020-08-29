Мемориал, посвященный памяти воинов, погибших в горячих точках страны и мира, открыли в Хабаровске

К мемориалу возложили венки те, кому посчастливилось вернуться из горячих точек живыми Фото: Администрация Хабаровска

В микрорайоне Красная речка открыли мемориальный объект, посвященный памяти тех, кто выполнял воинский долг вдали от Родины, отстаивал интересы России за рубежом и в локальных войнах на территории страны. Мемориал представляет собой камень из редкого красного мрамора. Создан он за счет добровольных пожертвований хабаровчан, сообщили в пресс-службе администрации Хабаровска.

Право открыть мемориал было предоставлено воинам-«афганцам» - подполковнику запаса Федору Смолькину и сержанту запаса Владимиру Салину. Камень установлен у здания бывшего Дома офицеров, а ныне – центра соцработы с населением «Единство». В ближайшее время мэрия займется благоустройством близлежащей территории. Предстоит отремонтировать и само здание – в нем бушевал пожар, на восстановление нужно около 30 миллионов рублей. Работы начнутся в 2021 году.

Напомним, что советские войска из Афганистана были выведены 31 год назад. В той войне, длившейся более 9 лет, а также в локальных войнах в Чечне, Южной Осетии, на Северном Кавказе участвовали три тысячи хабаровчан. С миротворческой миссией, отмечают в пресс-службе мэрии, побывали жители Хабаровска в Корее, Вьетнаме, Египте, Анголе, среди бойцов в Сирии тоже есть хабаровчане.