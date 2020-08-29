Школьники Биробиджана с 1 сентября начнут учиться в очном формате

Новый учебный год начнется в очном формате. Фото: администрация Биробиджана

С 1 сентября во всех школах Биробиджана в очном формате начнется учебный год. Как отмечают в пресс-службе города, самое главное – не создавать в школах толпы, поэтому проработан план по разведению потоков. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, не дети, а учителя будут переходить из кабинета в кабинет.

Школы города полностью обеспечены средствами защиты. В общей сложности на покупку бесконтактных термометров, санитайзеров, дезинфицирующей жидкости и рециркуляторов для школ и детсадов Еврейской автономной области было затрачено 58 миллионов рублей из областного бюджета.

Напомним, в ЕАО 152 образовательных учреждения, в том числе – 65 школ. Обновлена материально-техническая база учреждений: 215 миллионов рублей потрачено на покупку компьютерной и мультимедийной техники, лабораторное оборудование для техникумов и колледжей, а также мебель. В сорока пяти образовательных учреждениях есть высокоскоростной интернет. К октябрю 2021 года широкополосным интернетом оборудуют все 152 учреждения.