Обстановка в Хабаровском крае на 30 августа 2020: погода, паводки, заболеваемость, радиационный фон

Последнее воскресенье лета порадует жителей региона прохладой Фото: Евгения МОЛОТОВА

В Хабаровском крае заканчивается лето. И погода календарю вполне соответствует. Как сообщают в Дальневосточном УГМС критических природных явлений на территории региона в следующие сутки не ожидается.

В Хабаровске 30 августа пасмурно, осадков не ожидается. Температура ночью от +13ºС до +15ºС, днем воздух прогреется от +18ºС до +20ºС. Ветер северо-восточный, восточный, юго-восточный 3 – 5 м/с.

В южных районах края возможны кратковременные дожди, ветер северо-восточный 5 м/с.Температура ночью от +11ºС до +17ºС, днем от +16ºС до +23ºС.

В центральных районах Хабаровского края обойдется без существенных осадков, пасмурно. Ветер северо-восточный, северный, до 5 м/с. Температура ночью от +3ºС до +15ºС, днем от +15ºС до +20ºС.

В северных районах 30 августа без существенных осадков. Ветер северный, во второй половине дня северо-западный 4 м/с. Температура воздуха ночью от +4ºС до +11ºС, днем от +11ºС до +21ºС.

Гидрологическая ситуация остается сложной. Резкий подъем уровня воды зафиксирован в реке Амур на участке Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре – Николаевск-на-Амуре. В результате выпавших дождей на реках южных районов края (районы им. Лазо, Вяземский, Бикинский) в ближайшие 2-3 дня возможно формирование паводков до отметок категории НЯ, с затоплением поймы, низких мест в населенных пунктах, не защищенных дамбами.

По состоянию на утро 30 августа 2020 года в Хабаровском крае зафиксировано 62 новых случая заболевание коронавирусной инфекцией. Пневмония как проявление новои коронавируснои инфекции, зарегистрирована у 740 пациентов. Кроме того в стационарах края получает лечение 267 пациентов с диагнозом «внебольничная пневмония» и отрицательным результатом обследования на COVID-19.

Радиационный фон – в норме.