Уровень Амура у Хабаровска на 30 августа 2020: будет выше

За прошедшие сутки Амур поднялся еще на 8 сантиметров Фото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

Гидрологическая ситуация в крае продолжает оставаться сложной. Гидрологи и специалисты соответствующей службы ГУ МЧС России по Хабаровскому краю продолжают отмечать рост уровня реки на всей ее протяженности.

На участке Хабаровск-Комсомольск-на-Амуре отмечаются подъемы уровней воды на 8-10 см за сутки, у г. Хабаровска пойма затоплена на 135 см, у села Елабуга пойма затоплена на глубину 165 см. Высокие уровни воды категории от неблагоприятного явления и выше на 14 см проходят на реке Амур у Елабуги.

Затоплены поймы Амура в с. Богородское, река Амгунь на глубину 0,1-0,4 м, рек Кур, Тунгуска на глубину 1,9-2,4 м.

В результате выпавших дождей на реках южных районов края (районы им. Лазо, Вяземский, Бикинский) в ближайшие 2-3 дня возможно формирование паводков до отметок категории неблагоприятного явления, с затоплением поймы, низких мест в населенных пунктах, не защищенных дамбами.

Уровень Амура у Хабаровска утром 30 августа 2020 года составил 444 см. Температура воды 20,1 градуса.

Уровень Амура в Комсомольска-на-Амуре утром 30 августа 347 см. Рост за сутки – 7 см.

В течение двух суток ожидается подъем уровня воды на 10 – 20 см.