В Хабаровске на 81-м году жизни скончался известный ученый

ВАлерий Симаков. ФОТО: "Дебри-ДВ"

28 августа на 81-м году жизни скончался известный ученый Валерий Иванович Симаков. За свою долгую жизнь он внес существенный вклад в развитие Дальнего Востока в целом и Хабаровского края в частности. Со своими экспедициями он обошел не только Дальний Восток, но и часть Якутии. Был на Шантарских островах, на Курилах и Камчатке. Валерий Иванович участвовал в работах по демаркации границы с Китаем.

За большой вклад в развитие науки и культуры Хабаровского края награжден премией губернатора Хабаровского края. За большой вклад в развитие науки и культуры Хабаровска награжден премией мэра Хабаровска и премией имени первостроителя города Хабаровска Я.В. Дьяченко. Провел около 100 научно-исследовательских экспедиций, организовал и провел около 100 научных конференций, в том числе около 50 всесоюзных, всероссийских и международных.