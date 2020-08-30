В Солнечном районе Хабаровского края возбуждено уголовное дело по факту изнасилования 11-летней девочки Фото: Михаил СЕРГЕЕВ

Вечером 28 августа, среди телеграмм-каналов и в социальных сетях стала распространяться информация о том, что в поселке Горный, Солнечного района Хабаровского края была избита и изнасилована 11-летняя девочка. Пострадавшую госпитализировали с многочисленными травмами. Информацию об этом подтвердили в официальном источнике – прокуратурой Хабаровского края возбуждено уголовное дело, которое находится на контроле СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО, однако от комментариев правоохранители воздерживаются по этическим соображениям и требованиям закона.

Вездесущие паблики, между тем, раскрывают подробности преступления и называют личность предполагаемого преступника – это недавно освободившийся из мест лишения свободы житель села Горного. Он отбывал наказание за убийство и разбойное нападение. В случае, если вина его будет доказана фигуранту грозит пожизненное заключение.