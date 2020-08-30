В Хабаровске продолжаются поиски тринадцатилетнего мальчика

Ориентировка на пропавшего ребенка ФОТО: ДПСО "ЛигаСпас"

На территории микрорайона Северный в Хабаровске пятый день продолжаются поиски без вести пропавшего Михаила Евдокимова. Последний раз мальчика видели вечером 25 августа. От улицы Даниловского он должен был на автобусе добраться до дома на улице Выборгской, однако до конечной точки маршрута не доехал.

Приметы: рост 155 см, глаза карие, волосы темные. Одет в светлые шорты, синюю футболку с цифрой 12 на груди, кроссовки.

В рамках проведения поисковых мероприятий, волонтеры разыскивают водителей с видеорегистраторами, проезжавших в период с 20:00 до 22:00 в районе остановки «Автодорожный техникум» 25 августа в любую сторону движения. Спасательному отряду требуется также помощь добровольных помощников.

Связаться с волонтерами ДПСО «ЛигаСпас» можно по телефону: +7 (914) 190-12-17.