На территории Хабаровского края 1 сентября запрещена продажа алкоголя Фото: Мария ИГНАТЬЕВА

На территории Хабаровского края во вторник 1 сентября не будут продавать алкогольные напитки. В соответствии с положениями краевого закона «Об ограничениях розничной продажи алкогольной продукции в Хабаровском крае» реализация алкогольной продукции осуществляется с 10 утра до 10 вечера ежедневно во все дни кроме трех. Купить горячительное нельзя в День защиты детей – 1 июня, в День молодежи – 27 июня и в День знаний 1 сентября. Таким образом краевые власти осуществляют заботу о здоровье граждан. Подобные же меры ограничения продажи алкогольных напитков действуют в целом ряде регионов Российской Федерации, например, в соседнем Приморском крае.

Ограничения распространяются на магазины и торговые центры, но не действуют в заведениях общественного питания. На дверях магазинов, специализирующихся на реализации спиртных напитков уже появились информирующие надписи.