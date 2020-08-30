Восемь новых реанимобилей поступят в отдаленные районы Хабаровского края до конца сентября Фото: Михаил СЕРГЕЕВ

В рамках реализации федеральной программы Минздравом РФ и Минпромторгом РФ анонсировано очередное пополнение автопарка скорых в отдаленных районах Хабаровского края. Новые реанимобили должны прийти в Хабаровский край до конца сентября. Четыре автомобиля «Форд» и четыре «УАЗ» оснащенные самым современным оборудованием и повышенной проходимостью специально адаптированы для сельской местности и работы в отдаленных районах края.

- Стоимость одного автомобиля составляет около 3,5 миллионов рублей, - рассказали в министерстве. - В реанимобиле можно останавливать и переливать кровь, делать массаж сердца, накладывать шины. На борту есть электрокардиограф, портативный аппарат ивл, пульсоксиметр, глюкометр, небулайзер – все, что позволяет проводить активные мероприятия по спасению жизни, - уточнили в министерстве.

В апреле этого года в Хабаровский край уже доставлено было 16 подобных реанимобилей. Они также были отправлены в сельскую местность. Всего региону за последние годы передано 52 машины. За счет поставок из федерального центра к 2021 году предполагается полностью обновить автопарк службы скорой помощи. Сейчас в крае трудятся 146 бригад «скорой», и каждая впоследствии должна пересесть на новый автомобиль.