Обстановка в Хабаровском крае на 31 августа 2020: погода, заболеваемость, радиационный фон Фото: Ольга КИВА

Сегодня, 31 августа, в Хабаровске без существенных осадков, ночью +9 +11, днем +18 +20, ветер юго-восточный 5-10 м/с. На юге края без существенных осадков, ночью +11 +17, днем +16 +23, ветер юго-восточный 7- 12 м/с. В центральных районах преимущественно без осадков, ночью +3 +15, днем +15 +20, ветер восточный, юго-восточный 5-12 м/с. На севере региона без существенных осадков, ночью +4 +11, днем +11 +21, ветер различных направлений 5-13 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения в крае колеблется от 8 до 21 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

Данные предоставили в региональном ГУ МЧС России.

Согласно информации краевого минздрава, в регионе общее число заражений коронавирусом составило 10033.