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Жители Хабаровского края получили гранты на конкурсе Росмолодежи

Общая сумма финансовой поддержки составила 1,8 миллиона рублей
Александр ШтаальАлександрШтааль
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Жители Хабаровского края получили гранты на конкурсе Росмолодежи

Жители Хабаровского края получили гранты на конкурсе Росмолодежи

Фото: Правительство Хабаровского края

Жители Хабаровского края получили гранты на конкурсе Росмолодежи. Общая сумма финансовой поддержки составила 1,8 миллиона рублей. Напомним, в этом году отбор проводили с 3 по 17 августа в онлайн-формате на специализированной площадке «Восток», а 22 августа состоялся очный этап мероприятия.

- Среди победителей, представлявших Хабаровский край, Екатерина Дзюбан с проектом «Переработал это», Анна Зубова - автор проекта «Хабаровск, #ВсемSPORT!», Светлана Иванова с проектом «Мамины каникулы» и Иван Петренко, презентовавший проект «Экологическое сообщество «Чистая планета», - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Каждый из проектов направлен на решение актуальных проблем. Например, Екатерина Дзюбан в рамках своей инициативы собирается знакомить школьников с процессами переработки пластика. А Светлана Иванова собирается помогать молодым мамам в решении психологических проблем.