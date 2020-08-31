Краткосрочные свидания возобновляются в УФСИН России по Хабаровскому краю Фото: УФСИН по Хабаровскому краю

Краткосрочные свидания подозреваемых, обвиняемых и осужденных возобновляются в учреждениях УФСИН России по Хабаровскому краю. Решение приняли в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача - начальника ЦГСЭН-1 ФКУЗ МСЧ-27 ФСИН России от 28 августа. На данный момент краткосрочные свидания возобновлены в ИК-1, ИК-3, ИК-6, ИК-7, ИК-8, ИК-11, ИК-12, ИК-13, ИК-14, КП-22, СИЗО-1, СИЗО-2 и СИЗО-3.

- Свидания будут предоставлять при наличии у всех участников средств индивидуальной защиты - масок для защиты органов дыхания и перчаток. Кроме того, участникам встреч нужно соблюдать социальную дистанцию не менее полутора метров. Если будут обнаружены нарушения порядка использования средств индивидуальной защиты, то свидание незамедлительно прекратят, - прокомментировали в пресс-службе УФСИН России по Хабаровскому краю.