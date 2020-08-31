В ЕАО ветеранам вручили мобильные телефоны с безлимитной сотовой связью Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ЕАО ветеранам Великой Отечественной войны вручили мобильные телефоны с безлимитной сотовой связью. Акцию в Смидовичском районе провели волонтеры Победы. Среди тех, кому уделили внимание, три человека. Об этом сообщили в пресс-службе комитета образования области.

Среди ветеранов Юрий Дмитриевич Наволочкин - участник Великой Отечественной войны. На флоте служил с 1942 по 1948 годы, был рулевым на военном корабле. Участвовал в освобождении Курильских островов от японских империалистов. Полина Тихоновна Меркульева в 1942 году была призвана в действующую армию. Участвовала в боях при прорыве немецкой обороны через реку Дон. Михаил Макарович Тюко - участник Великой Отечественной войны. Отправился на фронт в 1944 году после окончания в Тюмени военного пехотного училища. Воевал в составе действующей армии 1-го Белорусского фронта под Берлином.