Руководителя управляйки в ЕАО наказали за гуляющих по крыше детей Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

Руководителя управляйки в ЕАО наказали за гуляющих по крыше детей. По предварительной информации, именно в управляющей компании не озаботились надлежащим содержанием общего имущества многоквартирного дома. Это выяснилось во время прокурорской проверки.

- Установили, что в подъездах дома №15Б по улице Денисова чердачные помещения не закрыты на замки. Это не отвечает требованиям безопасности и создает условия для проникновения на крышу дома посторонних лиц, в том числе детей, - прокомментировали в пресс-службе областной прокуратуры.

Согласно требованиям жилищного законодательства люки выхода на кровлю должны быть закрыты на замок. На чердак могут заходить работники организаций по обслуживанию жилищного фонда, занятые техническим надзором и выполняющие ремонтные работы. На данный момент в управляющей организации исправили недочет - закрыли чердачное помещение.