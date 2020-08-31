Отключения воды, заболеваемость в Хабаровске 31 августа 2020 года Фото: Ольга КИВА

По данным на утро 31 августа 2020 года, в Хабаровске не зафиксировали отключений горячей и холодной воды. В городе не работают 99 лифтов. За минувшие сутки в городе собрали и вывезли 81,6 кубометра мусора, случилось 22 дорожных аварии, шесть возгораний. Кроме того, по номеру «03» горожане вызывали скорую помощь 688 раз.

- По данным на вечер 30 августа за сутки диагноз COVID-19 поставили 44 жителям Хабаровска. Всего заболевших с начала пандемии в краевом центре 7037 человек, за этот период умерло 89 человек, - сообщили в городской администрации.

Горожан призывают соблюдать меры безопасности - социальную дистанцию и масочный режим. Не забывайте чаще мыть руки, проветривать помещения, регулярно делать влажную уборку, дезинфицировать свои гаджеты.