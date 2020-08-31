В Хабаровске увековечили память павших в локальных войнах и военных конфликтах Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске торжественно открыли камень, посвященный павшим в локальных войнах и военных конфликтах. Его изготовили из редкого красного мрамора. Свое пристанище мемориальный объект обрел в микрорайоне «Красная речка» у здания бывшего Дома офицеров, а ныне - муниципального центра социальной работы с населением «Единство».

- Памятник сделали на средства добровольных пожертвований хабаровчан. Авторы инициативы - участники общественной организации ветеранов боевых действий «Единство», - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Отметим также, что в муниципалитете пообещали заниматься и ремонтом здания центра, и благоустройством территории рядом с ним, чтобы создать достойное окружение мемориальному объекту. Напомним, что в ночь на 1 января этого года в здании центра 1938 года постройки вспыхнул пожар. От огня пострадало около тысячи квадратных метров строения при его общей площади более чем в 3,6 тысячи «квадратов». Причиной трагедии стала петарда, упавшая на крышу.