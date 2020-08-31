В Комсомольске-на-Амуре реконструируют набережную ФОТО: Министерство строительства Хабаровского края

В Комсомольске-на-Амуре реконструируют набережную. Ранее работы были приостановлены из-за расторжения договора с подрядчиком. Восстановление объекта шло крайне медленными темпами. В июле этого года заключили договор с новой компанией, которая уже активизировала работу. Сейчас на объекте выполняют берегоукрепление и благоустраивают территории.

- За ходом выполнения государственного контракта следят в краевом учреждении «Комсомольская-на-Амуре набережная», а также наши специалисты. С подрядчиком проводятся регулярные совещания, - отметили в региональном министерстве строительства.

Отметим также, что подрядчик частично занимается укладкой брусчатки, гранита, устройством велодорожек и лестничных сходов смотровой площадки. Идут работы по формированию откосов под монтаж плит берегоукрепления. Закончить реконструкцию планируют до конца 2021 года.