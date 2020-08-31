Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре 31 августа 2020: лечатся 224 человека Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным на утро 31 августа 2020 года, в инфекционном госпитале Комсомольска-на-Амуре находятся 333 человека. Из них у 224 пациентов подтвержден COVID-19. За последние сутки по выздоровлению выписали 0 человек, госпитализировали - 0 человек.

- На сегодняшний день в реанимационном отделении находятся 10 пациентов. У 16 человек только подозревают коронавирус. Лечение получают 93 пациента, у которых диагностировали внебольничную пневмонию. За последние сутки госпитализировали четырех пациентов с пневмонией, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Отметим также, что амбулаторно лечатся 77 пациентов с COVID-19, из них девять - это дети. Выписали по выздоровлению пять человек. Жителей Города юности призывают соблюдать противоэпидемические меры - не нарушать масочный режим и социальную дистанцию, чаще и тщательнее мыть руки, дезинфицировать свои гаджеты. Кроме того, горожан старше 65 лет и с хроническими заболеваниями просят без особой необходимости не покидать свои дома и избегать места массового скопления людей.