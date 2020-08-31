В Хабаровске решают, быть ли насыпной дамбе в районе Затона Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске решают, быть ли насыпной дамбе в районе затона. Власти собираются определиться в ближайшие дни. Напомним, по данным на утро 31 августа, уровень Амура у Хабаровска завис на отметке в 450 сантиметров. В городе действует режим повышенной готовности из-за подъема уровня реки.

- На сегодняшний день осмотрели резервное насосное оборудование - оно исправно и готово к работе. С краевым правительством прорабатывают возможность создания первой очереди временного насыпного защитного сооружения в районе ТРЦ Brosko Mall, - рассказал Александр Саранский, заместитель начальника отдела городского управления по делам ГОиЧС.

Отметим также, что если вода поднимется до отметки в 500 сантиметров, развернут насосную группировку в районе арены «Ерофей». Мощные перекачивающие устройства установят в районе перекрестка улиц Богачева - Пионерской. При уровне в 560 сантиметров будут создавать насыпные дамбы в районе ТЦ «Выбор», яхт-клуба и улицы Вилюйской.