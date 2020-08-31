Погода на неделю 31 августа-6 сентября: в Хабаровском крае будет дождливо Фото: Михаил ФРОЛОВ

Синоптики прогнозируют на неделю, 31 августа - 6 сентября, неустойчивую погоду в Хабаровском крае. Ожидаются дожди и пониженная температура. Кроме того, 3 сентября в южных районах прогнозируют ливни, которые частично заденут и центральную часть региона.

- Дождливая погода продержится до выходных. Прояснится к субботе, после чего вновь потеплеет. Сейчас температура воздуха в среднем днем составляет +15 градусов, к концу недели столбик термометра поднимется до +20 градусов, - прокомментировали в Дальневосточном УГМС.

Напомним, обильные осадки ухудшили паводковую обстановку. На выходных подтопило левобережье Амура напротив Хабаровска. Под водой оказались более 250 дачных участков. Есть вероятность разлива рек в южных районах края. В ближайшие двое суток продолжится подъем уровня воды в Амуре у краевой столицы.