В Биробиджане с 1 сентября открываются профильные медицинские классы Фото: Олег УКЛАДОВ

В Биробиджане с 1 сентября открываются профильные медицинские классы. Обучение этому направлению начнется в двух учебных заведениях - в гимназии №1 и лицее №23.

- Девизом уроков знаний станут прекрасные слова современного автора: «Средь множества профессий всех есть та, чьей важности нет равной. Профессия врача одна - главенство держит полноправно». В рамках обучения для ребят проведут уроки по введению в профессию, повышению авторитета медицинской профессии, ее значимости и признания, - прокомментировали в пресс-службе областного правительства.

Кроме того, на встречи с учениками будут приходить лучшие врачи области - победители регионального этапа Всероссийских конкурсов «Лучший врач» и «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием». Ученикам постараются донести, насколько важна и нужна профессия врача. Уроки знаний пройдут 1 сентября: в 8:30 утра в актовом зале гимназии №1 и в 9:00 в кабинете №4 лицея.