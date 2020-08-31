В Хабаровском крае к юбилею села благоустроили территории ФОТО: Официальный сайт органов местного самоуправления Амурского муниципального района

В Хабаровском крае к юбилею села Болонь благоустроили территории. Масштабные проекты ТОС реализовали за счет грантов. Так, 29 августа в канун празднования 85-летия со дня основания населенного пункта официально закончилась реализация работ в рамках проектов.

- Один из них называется «Перспектива». В виде гранта авторы инициативы получили в 2019 году 743 тысячи рублей. На эти деньги построили новое ограждение стадиона. Здесь собираются зимой организовывать зимний городок с постановкой елки и заливкой катка, проводить праздники «Проводы зимы» и Масленицу. А в теплое время года устраивать торжества по случаю Дня защиты детей, веселые старты и другие мероприятия, - рассказали в администрации Амурского района.

Второй проект «Возьмемся за руки, друзья!» - получил в виде гранта 749 тысяч рублей. Он ориентирован на установку стационарной уличной сцены, на которой прошло первое праздничное мероприятие - юбилей села.