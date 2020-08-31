В Хабаровском крае дети будут учиться на новом цифровом оборудовании Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Хабаровском крае дети будут учиться на новом цифровом оборудовании. Устройства получат 95 школ в 15 районах в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование». Также комплекты компьютерного и интерактивного оборудования получат 10 техникумов края. Общая стоимость закупки составила более 206 миллионов рублей.

- Закупили ноутбуки для учителей и управленцев. Новую технику будут использовать для работы с различными цифровыми образовательными платформами, - рассказали в министерстве образования и науки края. - В образовательных учреждениях оборудовали мобильные компьютерные классы, интерактивные панели. Школам станет доступен маркетплейс цифрового образовательного контента и услуг.

Отметим также, что 150 школ и техникумов в крае получат доступ в интернет по современным каналам связи на высокой скорости.