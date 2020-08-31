В Хабаровском крае медведь напал на человека ФОТо: минприроды Хабаровского края

В Хабаровском крае бурый медведь напал на человека. Инцидент случился на берегу реки Кия недалеко от села Переяславка в районе имени Лазо. По предварительной информации, в КГКУ «Служба по охране животного мира и ООПТ Хабаровского края» сообщение поступило 29 августа.

- Место происшествия осмотрели инспекторы «Службы по охране животного мира и ООПТ Хабаровского края», провели опрос потерпевшего. Выяснили, что косолапого привлек запах остатков пикника. Медведь средних размеров нашел объедки, банки из-под пива, консервы и соки, оставленные отдыхающими на берегу реки Кия, - рассказали в краевом минприроды.

В тот день был сильный ветер. Медведь увлекся поеданием еды и не заметил, как к нему подошел человек. Грибник и медведь заметили друг друга, когда оказались вплотную друг к другу. Медведь испугался, заметив человека на близком расстоянии, ударил его два раза лапой и бросился наутек. Грибник получил легкие телесные повреждения, на лице осталась обширная гематома, была порвана одежда.