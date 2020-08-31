В Комсомольске-на-Амуре за парты сядут больше 26 тысяч школьников Фото: Мария ЛЕНЦ

В Комсомольске-на-Амуре 1 сентября за парты сядут больше 26 тысяч школьников. Почти три тысячи из них - это первоклассники, чуть больше тысячи - это ученики 11-х классов. Учебный процесс будет идти в штатном режиме, очно, с соблюдением эпидемических требований.

- До начала учебного года в школах провели генеральные уборки с применением дезинфицирующих средств. Потом обработку планируют проводить в усиленном режиме. Для школ закупили бесконтактные термометры, средства индивидуальной защиты, антисептики, дезсредства, организовали работу по поставке 1658 очистителей воздуха - рециркуляторов, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

На сегодняшний день педагогов уже обследовали на коронавирус. В масках будут находиться работники пищеблока и обслуживающий персонал. Ношение масок детьми остается на усмотрение и желание родителей. Отметим, что в этом году не будет единого расписания звонков, каждый класс или параллель будет учиться по своему расписанию.