Автобусы в Биробиджане вернулись в докоронавирусный режим Фото: администрация Биробиджана

Автобусы в Биробиджане вернулись в докоронавирусный режим. Количество маршрутов в дневное время увеличилось. Об этом сообщили в пресс- службе городской администрации. Подробное расписание движения общественного транспорта опубликовано на сайте мэрии.

К жителям областной столицы обращаются с просьбой. Если вы видите, что перевозчики нарушают график движения общественного транспорта, пожалуйста, сообщайте об этом в управление ЖКХ мэрии города по телефону (42622) 4-16-05. Каждый инцидент специалисты мэрии будут тщательно проверять.