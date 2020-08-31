Автобусы в Биробиджане вернулись в докоронавирусный режим
Фото: администрация Биробиджана
Автобусы в Биробиджане вернулись в докоронавирусный режим. Количество маршрутов в дневное время увеличилось. Об этом сообщили в пресс- службе городской администрации. Подробное расписание движения общественного транспорта опубликовано на сайте мэрии.
К жителям областной столицы обращаются с просьбой. Если вы видите, что перевозчики нарушают график движения общественного транспорта, пожалуйста, сообщайте об этом в управление ЖКХ мэрии города по телефону (42622) 4-16-05. Каждый инцидент специалисты мэрии будут тщательно проверять.