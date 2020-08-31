В Комсомольске молодой человек угнал у пенсионера автомобиль Фото: Олег ЗОЛОТО

В Комсомольске молодой человек угнал у пенсионера автомобиль. Такой версии придерживается официальное следствие. По предварительной информации, потерпевший обнаружил пропажу утром и сразу же обратился в полицию.

- Ориентировки машины передали наружным службам. В ходе патрулирования улиц наряд ГИБДД заметил авто отечественного производства, подходящее под описание заявителя. Машину остановили для поверки документов, за рулем оказался 19-летний автолюбитель. Медицинское освидетельствование показало, что молодой человек был пьян, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Позже выяснили, что фигурант ночью гулял по улице и заметил припаркованный во дворе автомобиль. Стекло со стороны водителя оказалось приоткрыто, этим и воспользовался злоумышленник. Он смог открыть дверь, сел в машину и уехал. В отношении парня уже завели уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».