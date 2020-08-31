Плохой продавец лишил жителя Хабаровского края возможности тренироваться Фото: Евгения ГУСЕВА

Плохой продавец лишил жителя Хабаровского края возможности тренироваться. Покупатель заказал через интернет-магазин велотренажер, однако в назначенный срок покупку не доставили. Продавец ссылался на то, что магазин закрылся в связи с введением режима самоизоляции. Между тем пункт выдачи товаров, приобретенных дистанционным способом, работал.

- По закону «О защите прав потребителей» в договоре купли-продажи должны быть указаны обязанность потребителя предварительно оплатить товар и срок передачи товара потребителю. Если продавец получил предварительную оплату, но не передал товар потребителю, последний по своему выбору может потребовать передачи оплаченного товара или возврата суммы, - рассказали в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Покупатель сначала потребовал у продавца выдать ему оплаченный товар, а потом вернуть деньги. Продавец же не выполнил требований. Началось разбирательство, которое закончилось для торговца возвратом денег покупателю в сумме 12990 рублей.