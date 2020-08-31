В Хабаровске энергетики продолжают подготовку к зиме Фото: Евгения МОЛОТОВА

Хабаровские тепловые сети (структурное подразделение АО «ДГК») информируют жителей краевой столицы о начале очередных этапов проведения ремонта оборудования и гидравлических испытаний трубопроводов на плотность и прочность от котельных «Некрасовская» и «Волочаевская».

В связи с технологическими особенностями проводимых работ будут введены ограничения в подаче горячей воды с 14 по 20 сентября для потребителей поселков Некрасовка и Дружба.

У жителей домов по улице Подгаева горячее водоснабжение будет ограничено с 21 по 27 сентября.

Энергетики несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку планируют провести гидравлические испытания строго по графику, так как они являются важным этапом подготовки теплосетей к предстоящей зиме. Все работы будут проходить с соблюдением правил защиты персонала от коронавирусной инфекции.

Во время гидравлических испытаний горожанам следует быть предельно внимательными: при обнаружении проседания грунта или выхода воды на поверхность необходимо обойти опасный участок и не пытаться пересечь его на транспорте. Телефон диспетчерской службы Хабаровских тепловых сетей: 8 (4212) 36-35-16.