Хабаровские следователи выясняют обстоятельства исчезновения 13-летнего мальчика Фото: СУ СК РФ по Хабаровскому краю

Хабаровские следователи выясняют обстоятельства исчезновения 13-летнего мальчика. По предварительной информации, Михаил Евдокимов 25 августа 2020 года ушел на прогулку из дома, расположенного в Железнодорожном районе. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.

- По факту случившегося следователи уже возбудили уголовное дело. На сегодняшний день проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Основная задача правоохранителей - установить местонахождение несовершеннолетнего, выяснить обстоятельства случившегося, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Среди примет мальчика - рост 155 сантиметров, телосложение худощавое, волосы темные, глаза карие. Был одет в футболку темно-синего цвета, светлые шорты, темно-синие кроссовки. При себе была поясная сумка темно-зеленого цвета. Всех, кто владеет информацией о его местонахождении, просят обратиться по телефону (4212) 35-11-92 и 8-924-210-82-11. Конфиденциальность гарантирована.