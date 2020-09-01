Обстановка в Хабаровском крае на 1 сентября 2020: погода, заболеваемость, радиационный фон Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 1 сентября, в Хабаровске без осадков, вечером небольшой дождь, ночью +13 +15, днем +21 +23, ветер юго-западный 8-13 м/с. На юге края местами кратковременные дожди, ночью +11 +16, днем +20 +25, ветер юго-восточный 9- 14 м/с. В центральных районах дожди, местами сильные, ночью +9 +18, днем +15 +25, ветер южный, юго-восточный 7-14 м/с. На севере края дожди, температура ночью +7 +15, днем +11 +22, ветер различных направлений 6-12 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения в крае колеблется от 8 до 21 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

Данные предоставили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Согласно информации регионального минздрава, в крае общее число заражений коронавирусом составляет 10101. За последние сутки выявили 68 новых случаев.