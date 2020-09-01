Из Хабаровска в Приморье направили аэромобильную группу спасателей Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Из Хабаровска в Приморье направили аэромобильную группу спасателей Амурского спасательного центра МЧС России. Всего в соседний регион отправились 50 спасателей. Им с помощь предоставили пять единиц полноприводной автомобильной техники, экскаватор и три плавательных средства. Также спасателей снабдили снаряжением и инструментами для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ.

- По данным Приморского УГМС, 3 и 4 сентября края окажется во власти мощного тайфуна «Майсак». Непогода принесет с собой сильные осадки. Как результат может осложниться паводковая обстановка в ряде муниципальных образований региона, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

В Приморье спасателей разделят на несколько групп и распределят по паводкоопасным районам. Их задачей будет оказание помощи населению и органам местного самоуправления. Напомним, ранее другой аэромобильный отряд Амурского спасательного центра МЧС России направили в Еврейскую автономную область.