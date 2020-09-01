В Хабаровске сделают дорогу к остановке речных трамвайчиков «Прибрежная» Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске сделают дорогу к остановке речных трамвайчиков «Прибрежная». На проблемный участок уже зашла дорожная техника. Работы проведут после многочисленных жалоб горожан.

- На сегодняшний день уже выровняли дорожную поверхность и засыпали ее инертным материалом. Чтобы привести дорогу в нормальное состояние, потребуется пять КАМАЗов щебня, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Отметим также, что делать проезд, идущий между гаражами к берегу, капитально, «в асфальте», как автотрассу, не будут. Собираются периодически его грейдировать и подсыпать, чтобы он оставался проходимым.

Жалобы горожан были и на свалку мусора на самом берегу реки. Вывозом отходов в ближайшие дни займется комитет по управлению Индустриальным районом. Также в мэрии пообещали решить вопрос с отсутствием на остановке «Прибрежная» информации о движении речного транспорта.