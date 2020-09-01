В Хабаровском крае потратят 35 миллиардов рублей на подготовку к зиме Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Хабаровском крае потратят 35 миллиардов рублей на подготовку к зиме. Такие данные озвучили участники совещания правительства края, на котором обсудили уже принятые и планируемые мероприятия. Отметим, что 30,6 миллиарда рублей потратят на обслуживание объектов энергосистемы и поставку топлива на ТЭЦ, пять миллиардов рублей - на приведение в порядок жилфонда, ремонт коммунальных сетей и закупку энергоресурсов.

- По данным на 15 августа 2020 года, топливо для ТЭЦ накопили в объеме 860 тысяч тонн, или 73 процента от плана. В среднем энергосистема края подготовлена на 60 процентов, объекты ЖКХ - на 71,3 процента. Кроме того, отремонтировали 263 котельных из 442. Пока еще продолжают проводить работы на сетях водо-, теплоснабжения и канализации, - доложил Анатолий Литвинчук, заместитель председателя правительства края по вопросам ТЭК и ЖКХ.

Отметим также, что муниципалитетам поручили ускорить получение паспортов готовности, без которых нельзя войти в зиму.