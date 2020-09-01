Отключения воды, дорожные работы, заболеваемость в Хабаровске 1 сентября Фото: Администрация Хабаровска

По данным на утро 1 сентября 2020 года, в Хабаровске не зафиксировали отключений холодной и горячей воды. В городе не работает 99 лифтов. За минувшие сутки в краевой столице с улиц вывезли 109,9 кубометра мусора, эвакуировали 15 неправильно припаркованных автомобилей, случилось 36 дорожных аварий, один пожар и два возгорания. По номеру «03» скорую помощь горожане вызывали 762 раза.

- Сегодня планируют провести дорожные работы на улицах Южная, Смены, Карла Маркса, Фрунзе, Тихоокеанская, Краснореченская, Шелеста, 202-й воздушно-десантной бригады, а также на проезде от Лазо до Демьяна Бедного, в переулке Зеленоборский. Водителей и пешеходов просят корректировать маршруты своего движения, - рассказали в городской администрации.

По данным на вечер 31 августа 2020 года, за последние сутки COVID-19 диагностировали у 28 жителей Хабаровска. Общее число заболевших с начала пандемии в краевом центре - 7065 человек. Горожан призывают соблюдать меры безопасности, социальную дистанцию и масочный режим.