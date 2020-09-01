Мотоциклист пострадал при столкновении с машиной в Хабаровске Фото: УМВД России по городу Хабаровску

Мотоциклист пострадал при столкновении с машиной в Хабаровске. По предварительной информации, происшествие случилось вчера, 31 августа, на улице Краснореченской. Автомобиль Toyota Land Cruiser Prado двигался со стороны улицы Узловой, собирался поворачивать на улицу Айвазовского в сторону улицы Фурманова. В районе дома №66 автолюбитель не уступил дорогу мотоциклу Yamaha R6, который двигался по улице Краснореченской во встречном направлении прямо. Случилось столкновение.

- Мотоциклисту понадобилась медицинская помощь. У него диагностировали сотрясение головного мозга, перелом челюсти, перелом обоих предплечий, перелом костей правой руки, - рассказал информированный источник.

Известно, что на момент аварии водитель был трезв. При нем были водительские права категории «В,В1,С,С1», стаж вождения с 1995 года. У мотоциклиста также было водительское удостоверение, стаж его вождения с 2000 года.