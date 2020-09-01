Судебные извещения в Хабаровском крае теперь можно получать электронными заказными письмами Фото: Почта России

- Почта России рекомендует организациям и физическим лицам подключить бесплатную услугу электронных заказных писем и получать юридически значимые документы в электронном формате.Сервис позволяет не пропустить важную корреспонденцию - она будет всегда доступна в личном кабинете пользователя, независимо от переезда или временного закрытия офиса, - рассказала заместитель директора макрорегиона «Дальний Восток» Почты России Наталья Чековитова.

Напомним, почтовые отправления из разряда «Судебные» хранятся в почтовом отделении семь календарных дней со дня их поступления. Для того, чтобы получать повестки в суд электронным заказным письмом, нужно пройти авторизацию на сайте Госуслуг или на сайте Почты России https://zakaznoe.pochta.ru, отметив согласие на получение писем от государственных ведомств в электронном виде и указав свой почтовый адрес. После этого письма начнут приходить в электронном формате. Уведомление о поступлении электронного заказного письма сопровождается СМС-сообщением или письмом на e-mail получателя. Письма будут храниться в личном кабинете пользователя бессрочно - их в любой момент можно прочитать на своем смартфоне. Идти в почтовое отделение за получением их бумажного дубликата не придется.

Если получатель подключен к данной услуге, он моментально получит письмо в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении Почты России. Если он еще не зарегистрирован в системе, то письмо будет распечатано и отправлено традиционным способом. Подключение к сервису не является обязательным - граждане самостоятельно выбирают, каким способом получать адресованные им документы от государственных ведомств.

Почта России постоянно расширяет географию сервиса электронных заказных писем, поскольку сервис заметно упрощает взаимодействие с госорганами, банками и юридическими организациями. Перечень организаций, использующих электронные заказные письма, зависит от региона. В мобильном приложении или в личном кабинете на сайте Почты России в электронном виде можно получать извещения от ГИБДД, постановления о возбуждении исполнительного производства, судебные извещения, уведомления от Пенсионного фонда, МФЦ и многих других отправителей - государственных ведомств и юридических лиц.

В 2019 году объем цифровых отправлений вырос на 25 миллионов писем по сравнению с 2018 годом. За первое полугодие 2020 года объем электронный заказных писем составил 48 миллионов отправлений, что на 18 миллионов больше, чем за аналогичный период 2019 года. В настоящий момент к услуге подключены 4,4 миллиона пользователей.

Подробная информация о способе подключения к онлайн-сервису электронных заказных писем доступна на официальном сайте https://zakaznoe.pochta.ru и в мобильном приложении Почты России.