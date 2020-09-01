В Хабаровске пока не подтопило ни одну улицу и дорогу Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Хабаровске пока не подтопило ни одну улицу и дорогу. Гидрологи отмечают замедление роста уровня Амура у краевой столицы. На сегодняшний день не стоит вопрос об эвакуации людей с левобережья, малые реки на территории города ведут себя спокойно.

- За последние сутки Амур у Хабаровска поднялся на семь сантиметров. Река на отметке в 457 сантиметров, - прокомментировал Андрей Акимов, начальник городского управления по делам ГО и ЧС. - В ближайшие два дня гидрологи прогнозируют рост на 10-12 сантиметров.

Напомним, вода поднялась выше отметки неблагоприятного явления в 450 сантиметров. Однако специалисты пока не готовы утверждать, что ситуация становится угрожающей. На сегодняшний день на островах Большой Уссурийский, Дачный и Кабельный подтоплены более 200 дач, но речи об эвакуации людей не идет. Отметим также, что замедленный рост воды в Амуре - это не повод расслабляться. Ситуация может измениться в любой момент.