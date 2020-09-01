В Хабаровском крае выберут лучшую школу искусств Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Хабаровском крае выберут лучшую школу искусств. Прием документов на конкурс уже стартовал. Творческое состязание проводят с целью определить и поощрить муниципальные образования Хабаровского края.

- На конкурсной основе выберут учреждения, достигшие наилучших показателей развития отрасли культуры по созданию условий развития муниципальных образовательных организаций допобразования детей. Кроме того, конкурс способствует распространению лучшего опыта работы детских школ искусств по видам искусств в крае, - рассказали в краевом министерстве культуры.

Документы от школ будут принимать до 30 сентября. Заявки нужно предоставить по адресу: 680000, Хабаровск, улица Фрунзе, 61, кабинет 302. Режим работы: в рабочие дни с 9:00 до 18:00. Справки о конкурсе по телефону (4212) 31-57-01.