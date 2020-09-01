В Хабаровском крае приостановили работу двух детских лагерей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровском крае приостановили работу двух детских лагерей. Поводом для этого стали нарушения пожарной безопасности, которые обнаружили работники прокуратуры Комсомольского района. По предварительной информации, недочеты выявили в детских «Амурченок» и «Буревестник». Они касались пожарной безопасности.

- Обнаруженные нарушения создавали угрозу жизни и здоровью неопределенного круга лиц, в том числе несовершеннолетних детей. Среди недочетов отсутствие документов, подтверждающих безопасность эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, не соответствие требованиям пожарные сигнализации, отсутствие достаточного количества источников наружного противопожарного водоснабжения, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Виновным уже выдали предписания об устранении выявленных нарушений. Детские лагеря закрыли до устранения недочетов. Кроме того, прокурор Комсомольска-на-Амуре внес главе города представление, которое находится на рассмотрении.