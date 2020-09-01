К Шантарским островам в Хабаровском крае прибудет экспедиция на судне «Седов» Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"

К Шантарским островам в Хабаровском крае прибудет экспедиция на учебном парусном судне «Седов». В «Заповедном Приамурье» уже готовы принять посетителей, которые намерены понаблюдать за местными морскими животными.

- Судно будет следовать по Северному морскому пути маршрутом «Владивосток - Певек - Сабетта - Мурманск - Калининград». Сотрудники национального парка будут содействовать работе экспедиции и обеспечат безопасность пребывания ее участников на заповедной территории, проследят за соблюдением природоохранного законодательства и режима особо охраняемой природной территории, - рассказали в ФГБУ «Заповедное Приамурье».

Экспедиция барка «Седов» продлится до 15 ноября. Пока каких-либо запросов с борта судна не поступало. Однако все полевики сезона-2020 не теряют надежды и настраивают объективы, всматриваясь в морские просторы: китов и косаток не привяжешь, как появятся, так и исчезнут.