В Хабаровском крае не осталось районов без коронавируса Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Хабаровском крае не осталось районов без коронавируса. По данным на вечер 31 августа, в Тугуро- Чумиканском районе выявили один случай заражения. Напомним, общее число заражений в регионе составляет 10101. Из них вылечились 7945 человек, скончались 90, остальные получают лечение.

- Лидируют по количеству заболевших Хабаровск и Хабаровский район, где зафиксировали в общей сложности 7562 случаев заражения COVID-19. На втором месте по числу заболевших Комсомольск -на- Амуре и Комсомольский район, третье место делят Верхнебуреинский и имени Лазо районы, где зафиксировали по 190 случаев заболевания, - сообщили в региональном минздраве.

Жителей края призывают соблюдать социальную дистанцию и масочный режим, чаще мыть руки. Это необходимые меры безопасности, чтобы свести к минимуму распространение коронавируса.