В Хабаровске расселили дом с вековой историей Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске расселили дом 1917 года постройки. Последние пять лет здешние жильцы препирались с застройщиком, который затеял стройку ЖК «Культура». Для этого ему надо было снести ветхий дом, расположенный на улице Комсомольской, 53 Б. Однако собственники съезжать отказывались: требовали крупные суммы денег за свои «квадраты» и землю, застройщик с их условиями не соглашался.

- В итоге администрация города решила изъять земельный участок, на котором стоял аварийный дом, и подготовить документы в суд. Компромисса достигли мирным путем. Известно, что стороны остались довольны друг другом, но условия сделки предпочитают не разглашать, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Отметим также, что вместо кирпичного строения, которое уже снесли, обустроят парковку для машин. Напомним, в краевой столице 744 дома с большим процентом износа, 235 из них уже признаны аварийными.