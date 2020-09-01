В Комсомольске поздравили с 90-летием известного авиастроителя Фото: Администрация Хабаровска

В Комсомольске-на-Амуре поздравили с 90-летием известного авиастроителя. Владимир Николаевич Авраменко 35 лет посвятил Комсомольскому авиационному заводу, из которых 15 лет был его директором.

- На завод Владимир Николаевич приехал после окончания Харьковского авиационного института, сам попросился на работу. Молодой инженер начинал мастером в цехе, где делали крылья для самолетов МиГ-17. Потом работал инженером в техбюро, заместителем начальника цеха, руководителем серийно-конструкторского отдела, диспетчерской службы, начальником производства, заместителем главного инженера по производству. В 1973 году возглавил завод, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Сейчас Владимир Авраменко переехал в Москву, возглавил Московский машиностроительный завод имени П. О. Сухого и стал первым заместителем генерального директора компании «Сухой». Сейчас он во главе Совета старейшин ОКБ «Сухого».