В Хабаровском крае опробовали новую технологию строительства дорог Фото: Мария ЛЕНЦ

В Хабаровском крае опробовали новую технологию строительства дорог. При ремонте автодороги к селу Бичевая в районе имени Лазо на поверхность асфальта нанесли покрытие, повышающее стойкость и одновременно сцепление колес с полотном. Такой метод на дорогах краевого значения был использован впервые. Есть шанс, что технология получит широкое распространение по всему региону.

- Покрытие представляет собой эмульсионно-минеральную смесь. Ею заполняют небольшие трещины и пустоты, что обеспечивает высокие фрикционные характеристики, атмосферостойкость, герметичность, а также формирует защитный слой. С помощью технологии намереваются продлевать срок службы автотрасс, - рассказали в министерстве транспорта и дорожного хозяйства края.

Напомним, общая протяженность отремонтированного участка автодороги к селу Бичевая составит 39 километров. На сегодняшний день выполнили 95 процентов работ. Их стоимость оценивают в 453 миллиона рублей.