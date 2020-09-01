В Хабаровской филармонии представят нового дирижера ФОТО: министерство культуры Хабаровского края

В Хабаровской филармонии представят нового дирижера. Предполагается, что знакомство нового художественного руководителя Дальневосточного академического симфонического оркестра Михаила Леонтьева с общественностью состоится 4 сентября во время пресс-конференции.

- Среди участников встречи будут не только представители СМИ, но и активные слушатели, друзья филармонии. Гости обсудят с Михаилом Леонтьевым будущую деятельность оркестра, смогут задать ему вопросы, - рассказали в пресс-службе Хабаровской филармонии.

Для справки: Михаил Леонтьев лауреат и дипломант различных конкурсов. Например, пятого конкурса оперно-симфонических дирижеров им. Сергея Прокофьева (Санкт-Петербург, 2008), XV конкурса оперно-симфонических дирижеров Min-On Tokyo Conducting Competition (Токио, 2009), I Всероссийского конкурса оперно-симфонических дирижеров имени И. Мусина (Кострома, 2009), I Всероссийского конкурса оперно-симфонических дирижеров (Москва, 2011).