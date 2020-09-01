Праздник «Здравствуй школа» отменят в Хабаровском крае Фото: Виктор МАРТЫНОВ

Праздник «Здравствуй, школа» отменят в Хабаровском крае. Об этом заявил Михаил Дегтярев во время «прямой линии» 1 сентября. Врио главы региона считает, что это будет разумное решение в условия непростой ситуации с коронавирусом.

- Давайте посидим дома, а праздником будет только 1 сентября. Это будет полезнее, - сказал Михаил Дегтярев.

Напомним, сегодня, 1 сентября, школьники отправились на учебу. В этом году они будут учиться по новым правилам, которые помогут сократить риск распространения коронавируса.