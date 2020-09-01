Глава минкульта Хабаровского края станет проректором академии культуры ФОТО: министерство культуры Хабаровского края

Александр Федосов займет должность первого проректора академии культуры. Об этом Михаил Дегтярев, врио губернатора Хабаровского края, сообщил во время прямой линии 1 сентября. Он также отметил, что Александр Вячеславович - специалист высочайшего класса. Однако его желание об увольнении нужно уважать.

Напомним, Александр Федосов ушел в отпуск с последующим увольнением. В правительстве края он работал с 2003 года. С октября 2018 года министр культуры Хабаровского края, а с 28 июля 2020 года - и.о. министра культуры Хабаровского края.