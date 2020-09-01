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Власти пообещали сохранить хабаровский питомник имени Лукашова

Для этого уже приняли меры, чтобы на его территории не было строек
Александр ШтаальАлександрШтааль
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Власти пообещали сохранить хабаровский питомник имени Лукашова

Власти пообещали сохранить хабаровский питомник имени Лукашова

Фото: Правительство Хабаровского края

Власти пообещали сохранить хабаровский питомник имени Лукашова. Со слов Михаила Дегтярева, врио губернатора Хабаровского края, такие зоны в городе нужно сохранять. Для этого уже поменяли статус объекта, определили его территорию.

- Надо развивать рекреационный потенциал питомника. Туда не должны заходить компании-строители, но там можно провести работы по обустройству территории, - сказал Михаил Дегтярев.

Напомним, ситуация с питомником имени Лукашева не раз обсуждалась. На сегодняшний день также есть разработанные проекты по благоустройству территории.